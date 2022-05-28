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مقتل 25 شخصا في تساقط أمطار غزيرة شمال البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 08:49 مساء
مقتل 25 شخصا في تساقط أمطار غزيرة شمال البرازيل
أمطار غزيرة في مناطق متفرقة بالبرازيل. (الإنترنت)
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قالت السلطات في ولاية بيرنامبوكو الواقعة شمال شرق البرازيل، إن 25 شخصًا لقوا مصرعهم، السبت، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على منطقة ريسيف عاصمة بيرنامبوكو منذ الثلاثاء.

وقال مصدر في الدفاع المدني: «اليوم (السبت) وحده لقي 25 شخصًا مصرعهم» في مواقع متفرقة من المنطقة، وفق «فرانس برس».

 تسجيل هطول أمطار غزيرة 
وأدى الانهيار الأرضي في منطقة إيبورا جنوب مدينة ريسيفي الساحلية وحدها إلى مقتل 20 شخصًا، حسبما أفادت محطة غلوبو التلفزيونية البرازيلية اليوم السبت.

وقتل ثلاثة أشخاص آخرون في كاماراجيبي بمنطقة ريسيفي أيضًا. كما قتل رجلان أحدهما في شمال ريسيفي والآخر غربها. وتم تسجيل هطول أمطار غزيرة في  المنطقة أخيرًا.

وهطل في منطقة ريسيفي أكثر من 200 ملليلتر من الأمطار خلال 24 ساعة، بحسب حكومة ولاية بيرنامبوكو المحلية. وقتل ما مجموعه 30 شخصًا منذ بدء العاصفة.

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