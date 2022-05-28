بوتين يحذر من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت من «خطورة» تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن ذلك يهدد بزعزعة الوضع أكثر في هذا البلد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد الكرملين في بيان صدر في ختام المكالمة أن «الرئيس الروسي شدد على خطورة الاستمرار في إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذرًا من مخاطر زعزعة الوضع أكثر ومفاقمة الأزمة الإنسانية».

- بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

فيما أكد بوتين، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا.

وقال بوتين، إن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود»، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.