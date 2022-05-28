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شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع زيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 03:50 مساء
شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع زيلينسكي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس. (الإنترنت)
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طلب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي معه، إجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

وفي اتصال دام 80 دقيقة، شدّد شولتس وماكرون على ضرورة «وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية» من أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المستشارية الألمانية. ودعا المسؤولان أيضًا بوتين إلى إجراء «مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني وإلى ايجاد حلّ دبلوماسي للنزاع»، وفق «فرانس برس».

ميدانيا أكد الجيش الروسي، السبت، سيطرته على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، والتي تعتبر معبرًا إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

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وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم، «عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تمامًا من القوميين الأوكرانيين»، مؤكدة إعلانًا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو.

والجمعة، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، في دونيتسك، أنهم استولوا على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك. وقالت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية في دونيتسك، إنها «سيطرت بشكل كامل» على ليمان بدعم من القوات المسلحة الروسية.

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