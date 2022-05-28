بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين، بحسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود»، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».