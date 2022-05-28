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السلطات في بكين تعتزم تخفيف قيود التنقل بعد السيطرة على «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 03:17 مساء
السلطات في بكين تعتزم تخفيف قيود التنقل بعد السيطرة على «كورونا»
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تعتزم العاصمة الصينية بكين، تخفيف قيود التنقل في العديد من المناطق اعتبارًا من غدٍ الأحد، بعدما قالت السلطات، إن تفشي كورونا أصبح تحت السيطرة، بينما واصل إجمالي عدد الحالات في شنغهاي المركز المالي في البلاد التراجع.

وقال الناطق باسم إدارة العاصمة شو هيجيان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، «هذه الجولة من التفشي قد جرى السيطرة عليها بالفعل»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف هيجيان، أن معظم خدمات النقل العامة، بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة، ستستأنف عملها في ثلاث مناطق، بما في ذلك شاويانج، وهو حي تجاري رئيسي في بكين، وتتواجد فيه معظم السفارات والأجانب.

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سيجرى السماح لمراكز التسوق خارج المناطق التي تخضع لقيود في المدينة، بإعادة فتح أبوابها بمستويات استيعاب محدودة بشأن عدد الأشخاص.

وسجلت الصين 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 39 إصابة في مدينة شنغهاي و18 في بكين، وفقًا لتقرير لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

تسجيل إصابات في تيانجين وهينان
وبالإضافة إلى شنغهاي وبكين، شهدت 4 أقاليم أخرى إصابات جديدة بـ«كوفيد-19»، حيث جرى تسجيل إصابات أيضًا في كل من تيانجين وهينان.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية، أنه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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