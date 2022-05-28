الاتحاد العمالي الاشتراكي البلجيكي يدعو لإضراب عام

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الاتحاد العمالي الاشتراكي البلجيكي (إف.جي.تي.بي)، إلى تنظيم إضراب عام، يوم الثلاثاء المقبل، لينضم إلى نقابات أخرى، دعت سابقًا إلى إضرابات في قطاعاتها، حسب وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا».

وأضافت الوكالة أن الإعلان جاء أمس الجمعة، بعد أن حددت العديد من نقابات القطاع العام موعدًا لإضرابات يوم الثلاثاء المقبل، للإعراب عن استيائها العام، من شروط العمل في القطاع العام البلجيكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وذكرت جريدة «لو سوار» اليومية البلجيكية، أنه سيجري إلغاء رحلات القطارات ووسائل النقل العام، بمختلف أنحاء البلاد أو العمل بالحد الأدنى من الخدمة يوم الثلاثاء المقبل.

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وأضافت أن جامعي النفايات أعلنوا أنهم سيضربون عن العمل في العاصمة بروكسل ومنطقة «والون»، بينما سيضرب مدرسو المدارس الحكومية عن العمل في منطقة «فلاندرز» الشمالية. ومن المتوقع أن ينضم العاملون في محطات البث الرئيسية في بلجيكا إلى الإضراب أيضًا.

النقابات البلجيكية تستعد ليوم آخر من الاحتجاج في 20 يونيو المقبل، بالإضافة إلى إضراب يوم الثلاثاء المقبل، للفت الانتباه إلى تراجع القوة الشرائية.