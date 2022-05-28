روسيا تستعرض صاروخا أسرع من الصوت في تجربة إطلاق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، من طراز تسيركون لمسافة بلغت نحو ألف كيلومتر.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ أطلق من بحر بارنتس وأصاب هدفًا في البحر الأبيض، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة إطلاق الصاروخ من سفينة وارتفاعه إلى السماء بزاوية حادة، بحسب وكالة «رويترز».

«جيل جديد من أنظمة الأسلحة»

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صواريخ تسيركون، بأنها جزء من جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.

ويمكن للأسلحة الأسرع من الصوت أن تتحرك بسرعة تصل إلى تسعة أمثال سرعة الصوت، وسبق أن أجرت روسيا تجارب لإطلاق صواريخ تسيركون من السفن الحربية والغواصات في العام الماضي.

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وتكبد الجيش الروسي، خسائر فادحة في القوات والعتاد خلال غزوه لأوكرانيا المستمر منذ ثلاثة أشهر، والذي يصفه بأنه «عملية خاصة»، لكنه واصل إجراء اختبارات أسلحة متطورة لتذكير العالم ببراعته في تكنولوجيا الصواريخ.

وأجرى الجيش الروسي في الشهر الماضي، تجربة إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات بقدرة نووية من طراز سارمات، يمكنه حمل عشرة رؤوس حربية أو أكثر وضرب الولايات المتحدة.