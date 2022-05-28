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الجيش الروسي يؤكد السيطرة على بلدة ليمان الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 11:33 صباحا
الجيش الروسي يؤكد السيطرة على بلدة ليمان الأوكرانية
الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون في أوكرانيا. ( الإنترنت).
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أكد الجيش الروسي، السبت، سيطرته على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، والتي تعتبر معبرًا إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم، «عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تمامًا من القوميين الأوكرانيين»، مؤكدة إعلانًا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الانفصاليون الموالون لروسيا يستولون على منطقة ليمان الرئيسية في دونباس

والجمعة، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، في دونيتسك، أنهم استولوا على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية في دونيتسك، إنها «سيطرت بشكل كامل» على ليمان بدعم من القوات المسلحة الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

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