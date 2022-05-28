ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

القاهرة - بوابة الوسط

فشل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، حول تعاملاته المالية.

ورفضت محكمة الولاية، اليوم الجمعة، دعوى قضائية لإيقاف التحقيق رفعها ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وقالت جيمس، إن من الواضح مرة أخرى أن «الطعون القانونية التي لا أساس لها من قبل دونالد جيه ترامب، لا يمكن أن توقف تحقيقنا القانوني في تعاملاته المالية وتلك الخاصة بشركة ترامب».

- محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

ورفع الرئيس الأميركي السابق، دعوى قضائية في ديسمبر الماضي، واصفًا التحقيق بأنه غير قانوني.

«مطاردة الساحرات»

وتشمل التحقيقات المكثفة التي أجرتها جيمس، الشك في أن شركة ترامب أساءت تقدير قيمة عقاراتها من أجل الحصول على قروض أو الحصول على مزايا سعرية.

وكان ترامب وصف التحقيق في وقت سابق، بأنه «مطاردة الساحرات»، أي اضطهاد غير مبرر.

وقضت محكمة أخرى في نيويورك أمس الخميس، بوجوب إدلاء ترامب بشهادته تحت القسم في التحقيق.