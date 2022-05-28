الشرطة الإيرانية: مقتل ضابط في اعتداء مسلح جنوب شرقي البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، العميد أحمد طاهري، اليوم السبت، أن مسلحين «أشرارًا» أطلقوا مساء أمس الجمعة، النار على سيارة شخصية لضابط في الشرطة، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء «فارس» الإيرانية اليوم السبت، قال العميد طاهري إنه بعد «الاعتداء الغادر فر المسلحون الأشرار تحت جنح الظلام»، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

بدء التحقيقات للتعرف على مرتكب الجريمة

وتابع العميد طاهري، قائلًا: «بدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، والتي ستعلن نتائجها لاحقًا».

- اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري

ويأتي الحادث بعد مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (إريب).

من ناحية أخرى، أفاد الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، بأنه ألقى القبض على مشتبه بهم، بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».