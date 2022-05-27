«الجنائية الدولية» تدعو روسيا إلى التعاون في تحقيق حول «جرائم حرب» بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول «جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا».

وقال خان، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في لاهاي، «الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضًا طرق باب روسيا الاتحادية».

ولاحقت تهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» الجيش الروسي خلال الحرب الدائرة، وكانت مدينة بوتشا التي لا تبعد كثيرًا عن العاصمة كييف، شاهدة على أشهر الوقائع في هذا الإطار، حيث عثر على مقابر جماعية هناك عقب انسحاب القوات الروسية منها.