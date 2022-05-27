موسكو تكثف عملياتها الهجومية شرق أوكرانيا.. والخناق يضيق على سيفيرودونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط

كثفت القوات الروسية، اليوم الجمعة، عملياتها الهجومية في منطقة دونباس في الشرق الأوكراني، وضيقت الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاقها، في حين أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا أنهم استولوا على بلدة ليمان.

وقالت هيئة أركان الدفاع عن الأراضي «لجمهورية» دونيتسك الانفصالية على حسابها على «تلغرام» إنها «سيطرت بشكل كامل» على «كراسني ليمان» (الاسم القديم لليمان) بفضل وحدات عسكرية من منطقة لوغانسك الانفصالية و«دعم نيران» القوات المسلحة الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يشأ أي من الجيشين، الروسي أو الأوكراني، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المعلومات التي تعذر على وكالة «فرانس برس» التحقق من صحتها من مصدر مستقل.

وبعد فشله في الاستيلاء على كييف وخاركيف، أعاد الجيش الروسي تركيز جهوده للسيطرة على كامل حوض دونباس الصناعي الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لروسيا منذ 2014.

ومن شأن السيطرة على ليمان أن تمهد الطريق باتجاه سلوفيانسك ثم كراماتورسك، مع إحراز تقدم في محاولة تطويق سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان مهمتان تقعان في أقصى الشرق. وتتعرض سيفيرودونيتسك للقصف منذ أسابيع، ويبدو أن حصارها بات شبه مكتمل.

سيفيرودونيتسك باتت حاليًا محاصرة

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مسؤول أمني في «جمهورية» لوغانسك الموالية لروسيا، قوله الجمعة، إن «مدينة سيفيرودونيتسك باتت حاليًا محاصرة، وإن القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على الخروج».

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في المقابل، نفى رئيس الإدارة الأوكرانية لمدينة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك اكتمال الحصار، لكنه أقر بأن الوضع «صعب للغاية». ونقل عنه حاكم المنطقة سيرغي غايداي قوله إن «العدو بات يحتل نحو ثلثي الأراضي المحيطة بالمدينة لكنها ليست محاصرة». وأشار ستريوك إلى تضرر «90 % من المباني السكنية «في المدينة».

وأعلن غايداي، صباح الجمعة، أن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. وقال إن أربعة منهم قتلوا في سيفيرودونتسك كما قتل رجل بقذيفة في كوميشوفاخا، على بعد 50 كيلومترًا من سيفيرودونيتسك. وتحول في الأيام الأخيرة الطريق الأخير الذي يمكن عبره الخروج من المنطقة عبر ليسيتشانسك إلى ساحة معركة، وبات من شبه المستحيل على السكان الخروج، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».

ولم يعد متاحًا للتوجه إلى مناطق أوكرانية أخرى وللتمون سوى طريق ريفي من الصعب حتى على الدبابات والشاحنات العسكرية سلوكه. وقال المسؤول عن المركز الرئيسي لتوزيع المساعدات في ليسيتشانسك أولكسندر كوزير لوكالة «فرانس برس» إن «الناس مستعدون لمواجهة كل المخاطر من أجل الحصول على المياه والغذاء«، وتابع «إنهم يائسون لدرجة أنهم لم يعودوا يشعرون بالخوف. كل ما يريدونه هو الحصول على طعام»، حسب «فرانس برس».

«إبادة جماعية» في دونباس

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، مساء الخميس، بارتكاب «إبادة جماعية» في دونباس بشرق البلاد، حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل. وقال زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون، مساء الخميس، إن «هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان» متهمًا الغزاة الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة «إلى رماد».وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية تمارس عمليات «تهجير» و«قتل جماعي المدنيين» في دونباس وتمارس «سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا».

وفي أبريل الماضي، تبنى البرلمان الأوكراني قرارًا يصف بـ«الإبادة الجماعية» تحركات الجيش الروسي. وقد حث كل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على أن تحذو حذوه. واستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن التعبير بنفسه بينما تجنب الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك.

قصف دنيبرو

وفي وسط أوكرانيا، قُتل نحو عشرة أشخاص في قصف روسي على موقع عسكري في مدينة دنيبرو. وقال القائد الإقليمي للحرس الوطني غينادي كوربان لقناة «دنيبرو تي في» التليفزيونية المحلية «استُهدف مركز لتدريب الحرس الوطني صباح اليوم (الجمعة) بصواريخ إسكندر. للأسف، قُتل نحو عشرة أشخاص وأُصيب بين 30 و35 شخصًا».

أطلقت صفارات الإنذار من غارات جوية مجددًا فجر الجمعة في خاركيف حيث أدت عمليات قصف في اليوم السابق إلى سقوط تسعة قتلى و19 جريحًا، جميعهم من المدنيين حسب زيلينسكي. وقال الرئيس الأوكراني إن رضيعًا في شهره الخامس ووالده قتلا، بينما أُصيبت الأم بجروح خطيرة، وفق«فرانس برس».

في هذا السياق، طالبت السلطات الأوكرانية مرة أخرى الغرب الجمعة بمزيد من الأسلحة. وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية في تغريدة على تويتر أن «بعض الشركاء يتجنبون إعطاء الأسلحة اللازمة خوفًا من التصعيد». وأضاف «تصعيد حقًا؟ روسيا تستخدم بالفعل أثقل أسلحة غير نووية، يحرقون الناس أحياء ربما حان الوقت ... لمنحنا (قاذفات صواريخ متعددة) إم إل آر إس».

ورفضت روسيا التي يقول محللون إنها تريد تعزيز تقدمها في شرق وجنوب أوكرانيا قبل أي حل تفاوضي، الخميس خطة سلام إيطالية. تنص الخطة بضمانة من الأمم المتحدة، على وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ولكن ليس لحلف شمال الأطلسي، ومنح وضع حكم ذاتي لمنطقة دونباس وشبه جزيرة القرم على أن تبقى تحت السيادة الأوكرانية.

جسر للسكك الحديدية

بينما تبدو أوكرانيا غير قادرة حاليًا على تصدير حبوبها بسبب الحصار المفروض على موانئها، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، «لا أساس له»، وذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نيهامر. وقال الكرملين في بيان إن «فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها». وكان الرئيس الروسي قد عرض الخميس المساعدة في «تخطي الأزمة الغذائية» شرط الرفع المسبق للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما عرضه لاتهامات بممارسة الابتزاز.

والجمعة وجه زيلينسكي كلمة خلال منتدى في إندونيسيا قال فيها إن نحو 22 مليون طن من الحبوب متواجدة في مراكز التخزين. وقال: «نعمل على التصدير عبر مسارات أخرى عبر القطارات وموانئ أوروبية، لكن الكميات أقل بكثير مقارنة بتلك التي يمكن تصدريها عبر البحر الأسود«، متهمًا روسيا بـ«إعاقة هذه الجهود» بقصف الجسور والسكك الحديدية.

وفي محاولة للالتفاف على الحصار، أقامت ألمانيا «جسرًا للسكك الحديدية» مع أوكرانيا لمساعدة كييف على تصدير حبوبها، عبر قطارات لنقل القمح الأوكراني إلى أوروبا الغربية، على حد قول القائد الجديد للقوات الأميركية في أوروبا الجنرال كريس كافولي. في هذا السياق، من المقرر أن يشارك زيلينسكي، عبر الفيديو، في اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، يفترض أن تُطرح فيه مجددًا خطة حظر التكتل النفط الروسي التي لا تزال المجر تعرقل إقرارها.