بوتين: «لا أساس» للاتهامات الموجهة لروسيا في ما يتصل بالأزمة الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، «لا أساس له»، وذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نيهامر.

وقال الكرملين في بيان إن «فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها»، وفق وكالة «فرانس برس».

شرط روسي للمساعدة في تفادي أزمة غذاء عالمية

وعرض بوتين الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، استعداد موسكو للمساهمة في تفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق؛ شرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على بلاده، على خلفية غزوها لأوكرانيا.

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وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي شددد على أن بلاده جاهزة لتقديم مساهمة كبيرة لتخطي أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، «شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية».