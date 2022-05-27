الانفصاليون الموالون لروسيا يستولون على منطقة ليمان الرئيسية في دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، في دونيتسك، الجمعة، إنهم استولوا على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا، وهي تقاطع مهم للسكك الحديد يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية في دونيتسك، إنها «سيطرت بشكل كامل» على ليمان بدعم من القوات المسلحة الروسية، وفق وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في دونباس بشرق البلاد، حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.

- زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في دونباس

وقصفت القوات الروسية الخميس خاركيف، ثاني أكبر مدينة في شمال شرق أوكرانيا، كانت عادت إلى ما يشبه الحياة الطبيعية في الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء الخميس، إن «هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان»، متهما الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة «إلى رماد».