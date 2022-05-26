وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الصين بتأجيج التوتر إزاء تايوان، معتبرًا أن بكين تقوم بتهديدات متزايدة في هذا الصدد.

وشدد بلينكن، في خطاب حول الصين، على أن السياسات الأميركية لم تتغير في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن جزيرة تايوان، حسبما نقلته عنه وكالة «فرانس برس».

وقال: «فيما لم تتغير سياساتنا، ما تغير هو التهديد المتزايد من جانب بكين، مثل محاولة قطع علاقات تايوان مع دول في أنحاء العالم، ومنعها من المشاركة في منظمات دولية».

والإثنين الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير» بعدما أكد الرئيس جو بايدن أن واشنطن مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.

هل تتدخل أميركا عسكريًا ضد الصين؟

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، قال بايدن «هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا»، مضيفًا «كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة».

بدورها، اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة «تلعب بالنار»، مضيفة أن بكين مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتعلق بتايوان.

وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين: «لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي»