Atwasat

وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 05:52 مساء
وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بنما، 19 أبريل 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الصين بتأجيج التوتر إزاء تايوان، معتبرًا أن بكين تقوم بتهديدات متزايدة في هذا الصدد.

وشدد بلينكن، في خطاب حول الصين، على أن السياسات الأميركية لم تتغير في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن جزيرة تايوان، حسبما نقلته عنه وكالة «فرانس برس».

وقال: «فيما لم تتغير سياساتنا، ما تغير هو التهديد المتزايد من جانب بكين، مثل محاولة قطع علاقات تايوان مع دول في أنحاء العالم، ومنعها من المشاركة في منظمات دولية».

والإثنين الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير» بعدما أكد الرئيس جو بايدن أن واشنطن مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.

هل تتدخل أميركا عسكريًا ضد الصين؟ 
وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، قال بايدن «هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا»، مضيفًا «كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة».

بدورها، اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة «تلعب بالنار»، مضيفة أن بكين مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتعلق بتايوان.

وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين: «لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا
أوكرانيا: شدة المعارك في دونباس بلغت حدها الأقصى
أوكرانيا: شدة المعارك في دونباس بلغت حدها الأقصى
ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في الانضمام لـ«الناتو»
ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في الانضمام ...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو
وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان
وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا ......
المزيد
«فضيحة الحفلات» تجبر رئيس وزراء بريطانيا على الاعتذار لعمال النظافة.. فهل يستقيل؟
«فضيحة الحفلات» تجبر رئيس وزراء بريطانيا على الاعتذار لعمال ......
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية ......
مقتل 50 مدنيا في هجوم بشرق بوركينا فاسو
مقتل 50 مدنيا في هجوم بشرق بوركينا فاسو...
وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان
وزير الخارجية الأميركي يندد بسياسات الصين تجاه تايوان...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط