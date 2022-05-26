Atwasat

ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في الانضمام لـ«الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 03:13 مساء
ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في الانضمام لـ«الناتو»
صورة مركبة تضم الرئيسين الفرنسي ماكرون والتركي إردوغان. (الإنترنت)
alwasat radio

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى «احترام الخيار السيادي» لكل من فنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متمنيًا التوصل سريعًا إلى حل بشان معارضة تركيا لطلب الانضمام.

وجرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي والتركي اليوم الخميس، وقال قصر الإليزيه إن ماكرون شدّد خلالها على أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين والذي نتج عن عملية ديموقراطية والتدخّل ردًا على تطور بيئتهما الأمنية، حسب وكالة «فرانس برس».

مسألة انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» أمام الكونغرس
وفي 19 مايو الجاري، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن السويد وفنلندا تستوفيان جميع المعايير للانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أنه سيدعو الكونغرس الى الموافقة في أسرع وقت ممكن على ترشيحهما.

- فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
- إردوغان يحض دول حلف شمال الأطلسي على «احترام» مخاوف ترك
- فنلندا والسويد ترسلان وفدين لتركيا لمناقشة انضمامهما لحلف الأطلسي

وأوضح بايدن، وهو يقف إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين كانا يزوران البيت الأبيض: «أنا فخور بان أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية».

«ناتو» يتفهم مخاوف تركيا
بدوره، أكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أن التحالف العسكري يعمل على تبديد المخاوف التي أعربت عنها تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إليه.

وتتهم السلطات التركية البلدين بـ«رعاية إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني. ولذلك هدد الرئيس التركي رجب إردوغان بعرقلة انضمامها إلى الحلف، داعيا الدول الأعضاء إلى احترام مخاوف بلاده إزاءء الطلب السويدي الفنلندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة 11 رضيعا جراء حريق بمستشفى في السنغال
وفاة 11 رضيعا جراء حريق بمستشفى في السنغال
«الدفاع» الإيرانية تؤكد وقوع «حادث» في وحدة أبحاث لها قرب طهران
«الدفاع» الإيرانية تؤكد وقوع «حادث» في وحدة أبحاث لها قرب طهران
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان
الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا ......
المزيد
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البيرو...
ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في الانضمام لـ«الناتو»
ماكرون يدعو إردوغان إلى احترام رغبة فنلندا والسويد في ......
أوكرانيا: شدة المعارك في دونباس بلغت حدها الأقصى
أوكرانيا: شدة المعارك في دونباس بلغت حدها الأقصى...
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 ......
الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان
الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط