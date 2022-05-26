وفاة 11 رضيعا جراء حريق بمستشفى في السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 11 رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى بمدينة تيفاواني غرب السنغال، بحسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.

وقال سال في تغريدة على تويتر «لقد تبلّغت لتوّي ببالغ الأسى والفزع بأنّ 11 رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي» في تيفاواني، مضيفا «أتقدّم بأحرّ التعازي إلى أمّهاتهم وعائلاتهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، أعلن رئيس بلدية المدينة ديمبا ديوب «إنقاذ ثلاثة رضّع»، مشيرا إلى أنّ الحريق نجم عن «احتكاك كهربائي والنيران امتدّت بسرعة كبيرة».

وفي مطلع أبريل الماضي، شهد مستشفى حكومي آخر مأساة أغرقت البلاد في الحزن، حينها فارقت امرأة حامل الحياة بعدما انتظرت عبثاً ولفترة طويلة ملؤها الألم إجراء عملية قيصرية لها في المستشفى، الواقعة بمدينة لوغا (شمال)، وأثارت وفاة هذه المرأة موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإصلاح قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

وفي 25 أبريل العام 2021، لقي أربعة رضّع مصرعهم في حريق اندلع في حضانة بمدينة لينغير شمال السنغال.