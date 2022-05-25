مجلس الأمن يطالب بـ«الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الأربعاء، في إعلان تبنوه بالإجماع إلى «الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح «بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا، وفق «فرانس برس».

كما يؤكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز «المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير، وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة».

الانتهاء السريع من تحقيق مستقل

كما يذكِّر مجلس الأمن «بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس 2020 في بيروت، وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة».

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واعتبارًا من الإثنين، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أنه «ينتظر بفارغ الصبر التشكيل السريع لحكومة شاملة».

خسارة «حزب الله» الأغلبية البرلمانية

خسر «حزب الله» النافذ الموالي لإيران الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو. وعلى البرلمان الجديد اختيار رئيسه قريبًا، وهو المنصب الذي يشغله نبيه بري زعيم حركة «أمل» الشيعية حليفة «حزب الله» منذ 1992.

لبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال قادته منذ ثلاثة عقود.