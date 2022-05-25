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رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة إثر فضيحة «بارتي غيت»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 09:13 مساء
رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة إثر فضيحة «بارتي غيت»
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت. (أ ف ب)
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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الدعوات إلى استقالته بعدما خلص تحقيق، الأربعاء، إلى أنه أشرف على ثقافة أُقيمت على أثرها حفلات خرقت قواعد الإغلاق الرامية لمكافحة «كوفيد» تخللها عراك بين موظفين ثملين. 

وجونسون من بين عشرات الأشخاص في «داونينغ ستريت» الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد «كوفيد» منذ العام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد، وفق «فرانس برس». 

«أشعر بندم مرير»
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، «أعتقد أنه بالنظر إلى كل ما يحصل حاليًا، من واجبي المضي إلى الأمام وخدمة الشعب». وسبق لرئيس الوزراء أن رفض الدعوات للاستقالة بعدما غرمته الشرطة في أبريل.

وقال: «لا يعني ذلك أنني لا أقبل بالمسؤولية عن كل ما حدث، ونعم أشعر بندم مرير». لكنه شدد على أن عليه الآن التركيز على «أولويات» الشعب، بما في ذلك حرب أوكرانيا وأزمة تكاليف المعيشة المرتفعة في بريطانيا.

ليحزم أمتعته..  «قائمة الجرائم» 
وقبل ساعات، واجه سلسلة انتقادات من نواب المعارضة في البرلمان ردًا على تقرير منتظر منذ مدة طويلة من الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي، إذ قال: «أشعر بالخجل، وقد تعلمت».

لكنه شدد على أنه كان غائبًا عن معظم هذه الحفلات، ونفى بأن يكون كذب على البرلمان أو حض غراي، سرًا على عدم نشر تقريرها الواقع في 37 صفحة. وأشار حزب العمال المعارض إلى أن «قائمة الجرائم» التي كشفها التقرير تبرر دعواته لاستقالة جونسون.

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وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، «لا يمكنك أن تكون مشرعًا وأن تخرق القانون. حان الوقت ليحزم أمتعته»، علمًا بأن ستارمر نفسه تعهد بأن يستقيل لو أن الشرطة غرمته في شمال شرق إنجلترا لخرقه المفترض لقواعد «كوفيد» خلال تجمع انتخابي.

التفاصيل المرتبطة بالفضيحة
ونشرت غراي في إطار التفاصيل المرتبطة بالفضيحة التي باتت تعرف بـ«بارتي غيت» صورًا لجونسون، وهو يتناول النبيذ مع الموظفين وتحدثت عن حفلات كانت تستمر أحيانًا حتى ساعات الصباح الأولى علا خلالها صوت الموسيقى من جهاز كاريوكي.

وكتبت غراي: «ما كان ينبغي السماح بإقامة العديد من تلك الفعاليات»، فيما كشفت أن بعض موظفي الأمن وعمال النظافة في «داونينغ ستريت» كانوا محط سخرية لدى محاولتهم الاحتجاج على سلوك الموظفين. وخلص التقرير إلى أن الموظفين الأقل درجة الذين غرمتهم شرطة مدينة لندن (ومعظمهم من النساء) حضروا هذه المناسبات بأوامر من المسؤولين عنهم.

وقالت غراي: «ينبغي أن يتحمل القادة سواء كانوا سياسيين أو رسميين، مسؤولية هذه الثقافة»، مشيرة إلى التضحيات الصعبة التي قدمها سكان المملكة المتحدة من أجل احترام قواعد الإغلاق التي فرضتها حكومة جونسون.

ورغم أن صرامة هذه القواعد أجبرت الملكة إليزابيث الثانية على الجلوس وحيدة في جنازة زوجها في أبريل 2021، أصر جونسون الأربعاء، على أنه اعتبر حضور بعض المناسبات المقامة لتوديع موظفين يغادرون مناصبهم جزءًا من وظيفته. وقال للصحفيين: «لم يكن ذلك غير ما أعتقد أنه كان واجبي كرئيس للوزراء خلال الوباء، ولذلك قمت بالأمر».

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