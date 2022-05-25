واشنطن: روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر خطة جوازات السفر

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الولايات المتحدة بخطة روسيا تسريع عمليات تجنيس القاطنين في مناطق أوكرانية، ورأت في الخطوة محاولة جديدة لإخضاع السكان.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد باريس، إن الخطة جزء من «محاولة روسيا لإخضاع الشعب الأوكراني وفرض رغبتها بالقوة.. هذا أمر نعبر بشدة عن رفضنا له»، وفق «فرانس برس».

سلوك «إجرامي»

وقالت كييف، الأربعاء، إن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك «إجرامي».

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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن «الإصدار غير القانوني لجوازات السفر... انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي».

إجراءات الحصول على جواز سفر روسي

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسومًا يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيًا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

ويأتي المرسوم، الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم العام 2009، يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي «دونيتسك ولوغانسك» بشرق أوكرانيا. ولا يشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم الأموال الكافية.