Atwasat

تحذيرات أميركية حيال فشل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 08:06 مساء
تحذيرات أميركية حيال فشل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
روبرت مالي في واشنطن. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر الموفد الأميركي المكلف ملف المفاوضات النووية مع إيران روب مالي، الأربعاء، من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهدًا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسكت بمطالبها.

لكن مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه، بحسب «فرانس برس».

 احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات فشلها
وأفاد لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ: «حتى اليوم، تبدو احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات فشلها، وذلك بسبب المطالب الإيرانية المبالغ فيها، التي لن نرضخ لها».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترفض «المطالب التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015. وتابع: «نحن على استعداد تام للتعامل مع مواجهة هذا الواقع إن كان ذلك خيار إيران».

-  واشنطن ترى أن اتفاقا حول النووي الإيراني يبقى «بعيد المنال»
- بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني

ويرجح بأن مالي كان يشير في تصريحاته إلى مطلب الجمهورية الإسلامية شطب اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، وهي خطوة رفضها بايدن وعارضها كثيرون في الكونغرس. 

 بايدن لا يدعم التحرك العسكري 
لكن مالي أوضح أن بايدن لا يدعم التحرك العسكري، وهو خيار لم تخفِ إسرائيل بأنها تفكر فيه، علمًا بأنه يشتبه بأنها تقف وراء حملة اغتيالات غامضة استهدفت علماء نوويين إيرانيين.

وقال مالي إن «جميع الخيارات مطروحة» وأضاف أن التحرك العسكري لن يؤدي سوى إلى «تراجع» برنامج إيران النووي. وفي إشارته إلى تاريخ الولايات المتحدة في الحروب في الشرق الأوسط، قال مالي: «نعرف أن الأمر مكلف». وتابع: «لكن فلنترك الأمر عند هذا الحد.. الحل الوحيد في هذه الحالة دبلوماسي».

لكن مالي حذر من ضغوط اقتصادية إضافية إذا فشلت المحادثات، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحظى بدعم الأوروبيين هذه المرة، بخلاف ما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

رفع عقوبات مفروضة على إيران 
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.

ولفت مالي إلى أن نهج ترامب فشل بشكل واضح مع تكثيف طهران أنشطتها النووية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق. كما انتقد الحملة الأمنية الإيرانية التي استهدفت احتجاجات خرجت ضد إجراءات تقشف. 

وقال: «لا أعتقد بأنه نظام قوي بإمكانه التمتع بقدرة على الالتفاف على العقوبات.. إنه نظام تحت التهديد؛ وذلك بسبب سوء إدارته وعقوباتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا: اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي «ابتزاز»

أوكرانيا: اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي «ابتزاز»
حمى إلفيس بريسلي تشعل مهرجان «كان» الأربعاء

حمى إلفيس بريسلي تشعل مهرجان «كان» الأربعاء
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث السياسي

الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث ...
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية
كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها رئيس الوزراء السابق عمران خان
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها رئيس ...
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة إثر فضيحة «بارتي غيت»
رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة إثر فضيحة «بارتي غيت»...
واشنطن: روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر خطة جوازات السفر
واشنطن: روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر خطة جوازات السفر...
تحذيرات أميركية حيال فشل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
تحذيرات أميركية حيال فشل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني...
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان...
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها رئيس الوزراء السابق عمران خان
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط