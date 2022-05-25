كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت كييف، الأربعاء، إن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك «إجرامي».

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن «الإصدار غير القانوني لجوازات السفر... انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي»، بحسب «فرانس برس».

إجراءات الحصول على جواز سفر روسي

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسومًا يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيًا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

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ويأتي المرسوم الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم العام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي «دونيتسك ولوغانسك» بشرق أوكرانيا. ولا يشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم الأموال الكافية.