Atwasat

كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 05:40 مساء
كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية
جواز سفر روسي. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت كييف، الأربعاء، إن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك «إجرامي». 

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن «الإصدار غير القانوني لجوازات السفر... انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي»، بحسب «فرانس برس».

 إجراءات الحصول على جواز سفر روسي 
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسومًا يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيًا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

- موسكو تؤكد أنها دمرت شحنة «كبيرة» من الأسلحة الغربية لأوكرانيا
- روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية

ويأتي المرسوم الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم العام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي «دونيتسك ولوغانسك» بشرق أوكرانيا. ولا يشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم الأموال الكافية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث السياسي

الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث ...
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زار نصب «الهولوكوست».. أوغلو: تحسن علاقات تركيا مع إسرائيل لصالح الفلسطينيين
زار نصب «الهولوكوست».. أوغلو: تحسن علاقات تركيا مع إسرائيل لصالح ...
روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز
روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز
جونسون يقر بـ«المسؤولية الكاملة» عن فضيحة حفلات دوانينغ ستريت
جونسون يقر بـ«المسؤولية الكاملة» عن فضيحة حفلات دوانينغ ستريت
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان
9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان...
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها رئيس الوزراء السابق عمران خان
باكستان.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة يتقدمها ......
كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية
كييف: منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية...
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا...
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة
شكوى بشأن اعتقال أونغ سان سو تشي أمام الأمم المتحدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط