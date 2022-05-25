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بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 05:01 مساء
بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، يتفقد جنودًا جرحى أُصيبوا في الحملة العسكرية في أوكرانيا. (الإنترنت)
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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، جنودًا جرحى أُصيبوا في الحملة العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.

وظهر بوتين برداء طبي أبيض، وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلًا: «سيكون فخورًا بوالده». وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكريًا في موسكو، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من هذا اليوم، خطط الرئيس بوتين لزيارة العسكريين الروس الجرحى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

العملية العسكرية الروسية
أعلنت روسيا في 24 فبراير الماضي بدء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.  وقال بوتين إن هدف هذه العملية هو «حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف». 

-  موسكو: تدمير شحنة أسلحة أوكرانية في طريقها إلى دونباس

وفي 25 مارس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وعلى وجه الخصوص قاموا بتخفيض القدرة القتالية للدولة الأوكرانية. ومع ذلك أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي للعملية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير دونباس.

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