بوتين يتفقد للمرة الأولى جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، جنودًا جرحى أُصيبوا في الحملة العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.

وظهر بوتين برداء طبي أبيض، وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلًا: «سيكون فخورًا بوالده». وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكريًا في موسكو، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من هذا اليوم، خطط الرئيس بوتين لزيارة العسكريين الروس الجرحى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

العملية العسكرية الروسية

أعلنت روسيا في 24 فبراير الماضي بدء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقال بوتين إن هدف هذه العملية هو «حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف».

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وفي 25 مارس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وعلى وجه الخصوص قاموا بتخفيض القدرة القتالية للدولة الأوكرانية. ومع ذلك أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي للعملية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير دونباس.