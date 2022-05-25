روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الأربعاء إن روسيا وإيران ناقشتا مقايضة إمدادات النفط والغاز.

وذكر نوفاك أن البلدين بحثا أيضًا الاستثمار في بعض مشروعات النفط والغاز، حسب وكالة «رويترز».

موسكو ستبدأ تسديد دينها الخارجي بالروبل

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على «تلغرام»: «فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيجري تسديد المدفوعات بالعملة الروسية».