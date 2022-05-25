دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط



توقع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو إطالة أمد الحرب الروسية على أوكرانيا بسبب عدم توفر ظروف السلام بين الكرملين وكييف في الوقت الراهن.



وقال دي مايو، في مقابلة مع مقدم برنامج تبثه القناة الأولى العامة (رآي أونو) «اليوم، إذا كان عليَّ تصوير الموقف حاليًا: لا توجد ظروف للسلام، ولكن تنتظرنا حرب طويلة ومرهقة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وتحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن «تصعيد للقصف الروسي على دونباس أمام مقاومة شرسة من جانب الجيش الأوكراني الذي ندعمه». كما أعاد التحذير من «أزمة غذاء عالمية» تلوح في الأفق، بسبب محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود.