روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب دبلوماسي روسي كبير الأربعاء برفع العقوبات عن بلاده كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن «حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصا رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي أبريل الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، إن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تدفع بعشرة ملايين شخص حول العالم إلى هوة الفقر داعية الدول الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك.