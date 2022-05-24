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الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 10:16 مساء
الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار
مقر وزارة الخزانة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت الولايات المتحدة أن تلغي اعتبارًا من الساعة 00.01 الأربعاء (04.01 ت غ)، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلف موسكو عن سداد مستحقاتها.

وبذلك يلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل، وفق «فرانس برس».

التخلف عن السداد
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في 11 من شهر مايو الجاري أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار، وأن تتجنب تاليًا حالة التخلف عن السداد.

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وهذا الإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية فبراير، يسمح لموسكو بأن تواصل، رغم العقوبات التي فرضتها عليها الخزانة الأميركية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا، لكن هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.

أول استحقاق بعد انتهاء الإعفاء بـ100 مليون دولار
في المقابل، فإن روسيا لم تعد قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، بسبب العقوبات المشددة التي فرضتها عليها واشنطن في الخامس من أبريل. وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضًا عن الدولار.

وأوضحت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: «لم نتخذ قرارًا بعد» لكن هذا الأمر سيحسم «بسرعة»، وأضافت: «نحن نجري بجد تقييمًا لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته».

والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحق على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

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