«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجلة «فوربس» في تقرير لها، الثلاثاء، محاولة لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، في دالاس، كان يخطط لها مواطن عراقي، ينتمي لتنظيم «داعش».

وذكر تقرير بحسب المجلة الأميركية أن اثنين من المخبرين السريين وعملية مراقبة لحساب في تطبيق «واتس آب» قادت إلى كشف خطط لتهريب قتلة إلى الولايات المتحدة لقتل الرئيس الأسبق.

مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي

وبحسب مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي تم تقديمها في 23 مارس، كان ناشط مزعوم مرتبط بـ«داعش» في الولايات المتحدة يخطط لقتل جورج دبليو بوش.

وأوضحت المذكرة أن المخطط ذهب إلى حد السفر إلى دالاس في نوفمبر لتصوير منزل الرئيس بوش وتجنيد فريق للمساعدة يضم عددًا من مواطنيه كان يأمل في تهريبهم عبر الحدود المكسيكية.

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وقال المشتبه به، ومقره في كولومبوس بولاية أوهايو، إنه يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل عديد العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأميركي العام 2003، وفقًا للمذكرة.

تحقيق في المؤامرة

وقالت المجلة إن القضية تظهر كيف يواصل المحققون الفدراليون مراقبة تهديدات «داعش» حتى مع إضعاف التنظيم بشدة بسبب العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية في السنوات الأخيرة.

وكان المخطط لعملية الاغتيال المزعوم يعيش في الولايات المتحدة منذ العام 2020 وكان لديه طلب لجوء معلق، وفقًا لطلب مذكرة التفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واستخدم العملاء الفدراليون مصدرين سريين مختلفين للتحقيق في المؤامرة، أحدهما ادعى تقديم المساعدة للحصول على وثائق هجرة وإثبات مزيفة، والثاني عميل مزعوم لمهرب الأشخاص المزعوم، الذي كان على استعداد لدفع آلاف الدولارات لإحضار عائلته إلى بلد، بحسب التقرير.