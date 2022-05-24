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«موديرنا» تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 05:43 مساء
«موديرنا» تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القرود
عينات من فيروس جدري القرود. (الإنترنت)
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تجري شركة «موديرنا» الأميركية اختبارًا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المؤكدة بلغت 131 حالة، وهناك 106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من مايو خارج نطاق الدول الذي عادة ما ينتشر فيها المرض، بحسب «يورو نيوز».

قابل الاحتواء
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل «قابلًا للاحتواء»، وقالت إنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد النصائح حول كيفية التعامل مع المرض.

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وجدري القرود في العادة عدوى فيروسية خفيفة، وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط أفريقيا. وينتشر بشكل رئيسي من خلال الاختلاط عن قرب، ونادرًا ما كان يشاهد في أجزاء أخرى من العالم حتى تفشي المرض في الآونة الأخيرة. وسجلت معظم الإصابات الحديثة في أوروبا.

«قمة جبل الجليد» 
وقالت سيلفي برياند، مديرة فريق التأهب للأخطار المعدية العالمية في منظمة الصحة العالمية، «نشجعكم جميعًا على زيادة مراقبة جدري القرود لمعرفة أماكن معدلات العدوى وفهم إلى أين يتجه المرض». وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإصابات تمثل «قمة جبل الجليد» أو ما إذا كانت ذروة انتقال العدوى قد مرت بالفعل.

وتشمل أعراض المرض حمى وطفحًا جلديًا. ومعدل الوفيات بين المصابين بسلالة غرب أفريقيا من جدري القرود، التي تم تحديدها في التفشي الحالي، نحو واحد في المئة. وبينما قالت إن تفشي المرض «ليس طبيعيًا»، أكدت برياند أنه «قابل للاحتواء».

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