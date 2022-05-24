10 قتلى في هجوم على فندق بمدينة سيلايا وسط المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عشرة أشخاص في هجوم وقع، في وقت متأخر ليل الاثنين، واستهدف حانتين وفندقًا في مدينة سيلايا في وسط المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول أمني الثلاثاء.

وقال المسؤول إن الهجوم وقع في وقت متأخر الإثنين، وأودى بحياة سبع نساء وثلاثة رجال وتسبب بإصابة شخصين في مدينة سيلايا الواقعة في ولاية غواناخواتو وسط البلاد، وفق «فرانس برس».

وفي 28 مارس الماضي، قُتل 19 شخصًا جراء إطلاق نار في وسط المكسيك، ووصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية، إثر معلومات تفيد بوقوع هجوم على تجمع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان، وفق البيان الذي نُشر . وجاء فيه أنه جرى «العثور على 19 جثة (16 رجلًا وثلاث نساء) تظهر عليها آثار رصاص».