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مقتل طيارين جراء تحطم مقاتلة في مهمة تدريب وسط إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 11:11 صباحا
مقتل طيارين جراء تحطم مقاتلة في مهمة تدريب وسط إيران
حطام طائرة عسكرية إيرانية أثناء رفعه من مكان سقوطها في مدينة تبريز في 21 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قتل طياران في تحطم طائرة مقاتلة من طراز «إف-7»، خلال مهمة تدريب في وسط إيران الثلاثاء، وفق الإعلام الرسمي.

وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون «إيريب نيوز»، نبأ مقتل الطيارين «خلال الحادث الذي وقع صباحًا في منطقة أنارك» بمحافظة أصفهان وسط الجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار المصدر نفسه إلى أن المقاتلة كانت تتبع أسطول القوات الجوية للجيش الإيراني، وتحطمت بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية في أصفهان لأداء مهام تدريب في أجواء أنارك.

الأسباب موضع تحقيق
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن معاون محافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري، قوله إن المقاتلة تحطمت عند الساعة 08.10 صباحًا (03.40 ت.غ)، مشيرًا إلى أن الأسباب موضع تحقيق.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وإس يو 25)، وصينية من طراز «إف-7»، وكذلك، يضم طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-4» و«إف-14»، إضافة الى طائرات فرنسية من طراز «ميراج»، جرى اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

إلا أن محللين يعتقدون بأن عددًا محدودًا من هذه الطائرات، خصوصًا تلك العائدة لحقبة ما قبل الثورة الإسلامية، يحتفظ بقدرته التشغيلية.

تطوير طائرات نفاثة
وخلال الأعوام الماضية، عملت طهران على تطوير طائرات نفاثة استندت تصاميم بعضها لمقاتلات أجنبية، منها على سبيل المثال «صاعقة».
وعانى أسطول القوات الجوية من سلسلة حوادث خلال الأعوام الماضية، كان أحدثها في فبراير 2022، حين قتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران بتحطم مقاتلة «إف-5» أميركية الصنع في حي سكني بمدينة تبريز (شمال غرب).
وفي ديسمبر 2019، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن تحطم مقاتلة «ميغ 29» في الشمال الغربي أيضا، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش العثور على جثة الطيار.

وفي يوليو 2014، تحطمت مقاتلة «إف-4» خلال تدريبات في جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكوّن من عسكريين اثنين، وفق الإعلام الرسمي.

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