Atwasat

«العفو الدولية» تحذر من «ارتفاع مثير للقلق» في عمليات الإعدام حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 09:31 صباحا
«العفو الدولية» تحذر من «ارتفاع مثير للقلق» في عمليات الإعدام حول العالم
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تزامن تخفيف قيود مكافحة كوفيد مع «ارتفاع مثير للقلق»، في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم العام 2021، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، بينما سجّلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.

وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أنه جرى تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة 20% عن العدد الإجمالي المسجل للعام 2020، بحسب وكالة فرانس برس.

وسُجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران، التي أعلنت  أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصًا مقارنة بـ246 في 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد».

كما ارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020، بينما حكم على نحو 90 شخصًا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية قي بورما.

ارتفاع مثير للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام
وقالت المنظمة «إنَ العام 2021 شهد ارتفاعًا مثيرًا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذًا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19».

ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدًا حكمت بالإعدام على 2052 شخصًا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند والكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.

- روسيا تغلق فرعي «العفو الدولية» و«هيومن رايتس»

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار «بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في العام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسًا مقلقًا لاختيار عقوبة الإعدام بدلًا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة».

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ العام 2010، ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت كالامار «استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقًا كبيرًا».

وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

سيراليون كازاخستان تلغيان عقوبة الإعدام
ومن الناحية الإيجابية، سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.

وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام، بينما فرضت الإدارة الأميركية الجديدة في يوليو الماضي وقفًا موقتًا لعمليات الإعدام الفدرالية.
ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ العام 1988.

وقالت كالامار «نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم من دون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله».

وأضافت «سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحرب الأوكرانية تتسبب في تجاوز عدد النازحين في العالم لأكثر من 100 مليون
الحرب الأوكرانية تتسبب في تجاوز عدد النازحين في العالم لأكثر من ...
«البنتاغون»: 20 بلدا سيقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات جديدة لأوكرانيا
«البنتاغون»: 20 بلدا سيقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ...
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات المتحدة «ستحترق نفسها»
أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات ...
تركيا تعتزم بدء عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية
تركيا تعتزم بدء عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
«العفو الدولية» تحذر من «ارتفاع مثير للقلق» في عمليات الإعدام حول العالم
«العفو الدولية» تحذر من «ارتفاع مثير للقلق» في عمليات ......
بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان
بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان...
موسكو: تدمير شحنة أسلحة أوكرانية في طريقها إلى دونباس
موسكو: تدمير شحنة أسلحة أوكرانية في طريقها إلى دونباس...
تركيا تعتزم بدء عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية
تركيا تعتزم بدء عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية...
أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات المتحدة «ستحترق نفسها»
أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط