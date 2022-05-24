بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على «الغموض الاستراتيجي» لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني، اعتُبرت مؤشرا على وجود تغيُّر.

ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ«لا»، مكملًا: «لم تتغيّر السياسة أبدًا. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي تصريح بايدن الأخير بعدما أصر كبار المسؤولين الأميركيين على أن نهج الولايات المتحدة المتّبع منذ عقود حيال تايوان ما زال على حاله.

يشمل ذلك تسليح الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي لتتمكن من الدفاع عن نفسها، مع الاعتراف بسيادة الصين القانونية، وإظهار «غموض استراتيجي» حيال إمكانية تدخل القوات الأميركية.

تايوان ترحب بتصريح بايدن.. وغضب صيني

وتأتي التطمينات بعدما رد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو الإثنين بـ«نعم» على سؤال بشأن إن كان لدى واشنطن رغبة في التدخل عسكريًا للدفاع عن تايوان.

بينما رحّبت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي وتقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن، ردت الصين بغضب قائلة إن واشنطن «تلعب بالنار».

ويزور بايدن طوكيو لعقد اجتماعات مع قادة تحالف «كواد» (الرباعي) الذي يضم أيضًا أستراليا والهند واليابان، وأجرى قبل ذلك زيارة إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة تهدف لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة التجارية والعسكرية في آسيا.