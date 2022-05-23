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أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات المتحدة «ستحترق نفسها»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 08:31 مساء
أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان «لم تتغير»..وبكين: الولايات المتحدة «ستحترق نفسها»
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت).
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاثنين إن السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير» بعدما أكد الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.

وأكد أوستن لصحفيين بعدما سئل عن معنى كلام بايدن «سياستنا لم تتغير»، وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، في طوكيو، من أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريًا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين «تلعب بالنار»، بحسب «فرانس برس».

 الولايات المتحدة «تلعب بالنار»
وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن «هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا»، مضيفًا «كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة».

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في المقابل اعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني أن الولايات المتحدة «تلعب بالنار»، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، بعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريًا في وجه أي غزو صيني.

ورقة تايوان لاحتواء الصين 
وقال تجو فينغليان وهو ناطق باسم المجلس الذي غالبًا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية، إن الولايات المتحدة «تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها». وقالت الصين، إنها مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتعلق بتايوان، في رد على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بحماية الجزيرة من أي غزو من جانب الصين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين، للصحفيين «لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي» الصين.

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