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إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 07:45 مساء
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
جدري القرود (الإنترنت)
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رصدت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، 36 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في إنجلترا، وأول إصابة في اسكتلندا.

وأفادت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا بأن الحالات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا منذ السابع من مايو إلى 56 حالة، لكنها شددت على أن الخطر على البريطانيين لا يزال منخفضًا على الرغم من أن تفشي المرض يثير القلق.

جونسون: ندرس بعناية الظروف المحيطة بانتقال العدوى
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن حكومته تدرس بعناية الظروف المحيطة بانتقال العدوى. وتابع للصحفيين: «إنه بالأساس مرض نادر للغاية، وحتى الآن لا تبدو العواقب خطيرة جدا لكن من المهم أن نراقبه».

- انتبه إلى عرضين رئيسيين لجدري القرود
- «الصحة الأوروبية»: خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع «منخفض للغاية»

وكررت وكالة الأمن الصحي أن العدوى لا تنتشر عادة بسهولة بين الناس. وقالت الطبيبة سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في الوكالة في بيان: «إلى جانب التقارير عن حالات أخرى تم رصدها في دول على مستوى العالم، نواصل اكتشاف حالات جديدة في بريطانيا».

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