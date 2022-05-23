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الاتحاد الأفريقي يطلب دعم ألمانيا في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 06:09 مساء
الاتحاد الأفريقي يطلب دعم ألمانيا في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس (إلى اليسار) والرئيس السنغالي ماكي سال خلال مؤتمر صحفي في دكار. (أ ف ب)
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طلب الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، الأحد من المستشار الألماني أولاف شولتس مساعدة برلين في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه سيزور كييف وموسكو قريبًا. 

وهذه أول زيارة يجريها شولتس لأفريقيا بعد ستة أشهر على توليه منصبه.  وأكد المستشار الألماني للرئيس السنغالي أن الغربيين ليسوا غير مبالين تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وخطر المجاعة، واعدًا ببذل كل ما في وسعه للمساعدة، بحسب «فرانس برس».

 «سلام عادل لأوكرانيا ولروسيا أيضًا»
وقال سال إن النزاع «يؤثر علينا» لكنه يحدث «في قارة أخرى»، مضيفًا «بالنسبة إلى أفريقيا، نريد السلام».  وأردف «نحن نعمل من أجل أن يكون هناك وقف للتصعيد»، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والحوار وإلى «سلام عادل لأوكرانيا ولروسيا أيضًا».

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والسنغال هي إحدى 58 دولة امتنعت عن التصويت في 7 أبريل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزو أوكرانيا. وانقسمت أصوات القارة السمراء خلال التصويت يومها بين 9 دول صوّتت مع القرار و9 صوّتت ضده و24 امتنعت عن التصويت.

والسنغال التي تتمتع بعلاقات قوية مع الغرب فاجأت المجتمع الدولي في 2 مارس حين امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب «روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا»

تضرر الاقتصادات الأفريقية
وتضرّ الحرب في أوكرانيا بالاقتصادات الأفريقية بشدة، ويعبّر المجتمع الدولي عن قلقه من خطر حصول مجاعة. وتعتمد السنغال، على غرار بلدان أفريقية أخرى، بشكل كبير على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا.

وقال سال «بصفتي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عبّرت للمستشار عن مخاوفنا الجادة بشأن تأثير الحرب على بلداننا، البلدان الأفريقية، والارتفاع العام في الأسعار والنقص» في المواد. وأشار سال إلى أن الاتحاد الأفريقي كلفه زيارة روسيا وأوكرانيا.

وأكد شولتس في معرض انتقاده «الحرب العدوانية» التي تقودها روسيا، الحاجة إلى إظهار«التضامن» مع أفريقيا. وقال إن ألمانيا ستواصل دعم البلدان التي تفتقر إلى المواد الغذائية وستواصل «الالتزام بنشاط حتى نتمكن من تصدير الحبوب من أوكرانيا».

وأشار الزعيمان أيضًا إلى أنهما ناقشا الأزمة في منطقة الساحل، وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين بلديهما.

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