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خفر السواحل اليوناني يصد 600 مهاجر حاولوا عبور بحر إيجه من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 05:58 مساء
خفر السواحل اليوناني يصد 600 مهاجر حاولوا عبور بحر إيجه من تركيا
سفينة تقل مهاجرين خلال عملية إنقاذ قبالة كريت. (أ ف ب)
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مُنع حوالي 600 مهاجر الإثنين من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام، على بحسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وقال أحد الناطقين باسم خفر السواحل إن خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح الإثنين وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين عندما تدخل خفر السواحل اليوناني، وفق «فرانس برس».

تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي 
وأضاف أن «الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي»، مشيرًا إلى أن جميع القوارب إما عادت أدراجها أو تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي. وأوضح أن جميع القوارب كانت حينها «داخل المياه الإقليمية التركية». 

ولطالما اتهمت أثينا أنقرة بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق العام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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وشددت السلطات اليونانية التي تتهمها المنظمات غير الحكومية بصد المهاجرين وطردهم نحو المياه أو الأراضي التركية، رقابتها على الحدود.  وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية.

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