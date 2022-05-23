«الصحة الأوروبية»: خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع «منخفض للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وكالة الصحة الأوروبية) الإثنين، إن خطر انتشار مرض جدري القرود النادر بين السكان على نطاق واسع «منخفض للغاية»؛ لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا أمون أن «معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال الانتشار منخفضة للغاية»، مضيفة أن احتمال انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين اعتبر «مرتفعًا»، بحسب «فرانس برس».

حيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود»

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر.

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وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف «نريد وقف انتقال العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه»، ودعت المنظمة، أمس الأحد، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».