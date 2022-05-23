«الصحة العالمية»: يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر.

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف «نريد وقف انتقال العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه»، وفق «فرانس برس».

حيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود»

ودعت المنظمة، أمس الأحد، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».

- مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

- «جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في جنيف، أن «تحديد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لجدري القرود، دون أي تاريخ سفر، لمنطقة موبوءة في عديد الدول يعد أمرًا غير معتاد، وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القرود وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل (يتم تقديمه مع رعاية داعمة)، ورصد المخالطين، ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

92 إصابة بجدري القرود

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم حتى يوم السبت تأكيد 92 إصابة بجدري القرود، كما أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعدُّ هذا الفيروس متوطنًا فيها، وفق «رويترز».

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات بجدري القرود بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود.