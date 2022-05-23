رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من تزايد إصابات «كورونا» في الخريف

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم الإثنين، من تزايد محتمل لأعداد إصابات فيروس كورونا في وقت لاحق من العام.

وقالت فريدريكسن قبيل مناقشة في البرلمان الدنماركي اليوم الإثنين، إن «هناك عدة دول حول العالم تسعى جاهدة حاليًا للسيطرة على حالات العدوى»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وأضافت: «هنا، أيضًا، لا بُد أن نستعد نظرًا لأن أعداد الإصابات يحتمل أن ترتفع مجددًا في الخريف».

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، ترغب الحكومة في تقديم استراتيجية للتعامل مع كورونا قبل الصيف. ومن المقرر مناقشة هذا الأمر مع الأحزاب في البرلمان.