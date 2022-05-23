زيلينسكي يعلن مقتل 87 شخصا في ضربة روسية استهدفت قاعدة أوكرانية في 17 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن 87 شخصًا قتلوا في ضربة روسية استهدفت قاعدة عسكرية في وقت سابق هذا الشهر في منطقة في شمال أوكرانيا سيطرت عليها القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال خطاب أمام قمة دافوس «اليوم، تحت الركام في ديسنا، هناك 87 ضحية.. 87 جثة لضحايا قتلوا»، وذلك في إشارة إلى قصف في 17 مايو استهدف قرية تضم قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة تشيرنيهيف، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يطالب منتدى دافوس بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض عقوبات «قصوى» على موسكو

وخلال خطابه ناشد زيلينسكي، العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات «قصوى» على موسكو.

وقال زيلينسكي، متوجهًا عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، «أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، ويجب أن تكون كذلك»، داعيًا إلى فرض حظر نفطي عليها وعقوبات على جميع مصارفها ووقف أي تبادل تجاري معها.