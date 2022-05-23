الجندي الروسي المدان بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا سيستأنف الحكم

القاهرة - بوابة الوسط

ينوي الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، الذي يبلغ من العمر 21 عاما وقضت محكمة في كييف بسجنه مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب جريمة حرب، تقديم طلب استئناف ضد الحكم الإثنين، وفق ما أفاد محاميه.

وقال فكتور أوفسيانيكوف، محامي الجندي الروسي، بعد جلسة المحكمة «هذه أشد عقوبة وأي شخص رصين يقدّم طعنا ضدها.. سأطلب إلغاء حكم المحكمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو

ودانت محكمة في كييف الإثنين الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، الذي قتل مدنيًا، بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

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وقال القاضي سيرغي أغافونوف، إن «المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة».

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عامًا، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام الغزو الروسي.