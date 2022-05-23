الصين تدعو بايدن لعدم «إساءة تقدير» عزيمة الشعب الصيني بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الصين اليوم الإثنين، إنها مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتعلق بتايوان، في رد على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بحماية الجزيرة من أي غزو من جانب الصين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين، للصحفيين «لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي» الصين.

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وفي وقت سابق من اليوم، حذر بايدن في طوكيو، من أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين «تلعب بالنار».

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن «هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا»، مضيفا «كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».