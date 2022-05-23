الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، أن الثأر للضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي، الذي قتل بالرصاص أمس في طهران «أمر حتمي».

وقال رئيسي، قبل مغادرته إلى عمان، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «مهر» الإيرانية بنسختها العربية، «أؤكد على الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة من قبل المسؤولين الأمنيين، وليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقتل الضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري، عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية، النار عليه في شرق طهران، فيما حمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن العملية.

وهو أبرز هجوم يستهدف شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ نوفمبر 2020، حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده، بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران بها إسرائيل عدوتها اللدودة.