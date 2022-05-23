مصرع سبعة أشخاص في حريق عبّارة بالفلبين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

لقى سبعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، وأنقِذ نحو 105 آخرين في الفلبين، اليوم الإثنين، إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها، وفق ما أعلن خفر السواحل وشهود.

واندلع الحريق في «ميركرافت 2»، أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم خفر السواحل بالفلبين، إنّ 105 ركّاب أنقِذوا حتّى الآن، وإنّ البحث عن ناجين آخرين جارٍ.