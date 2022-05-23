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الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا في العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 06:45 صباحا
الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا في العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص
قافلة مساعدات من الهلال الأحمر إلى مخيم الركبان. 6 فبراير 2019. (أرشيفية: أف ب)
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الاثنين إن الصراع في أوكرانيا دفع عدد النازحين قسرا على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح لأول مرة.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد ارتفع بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات المميت، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف جراندي: «100 مليون هو رقم صارخ - يدعوا للاستيقاظ ويثير القلق بنفس القدر. إنه رقم قياسي ما كان ينبغي أن يتحقق». وأردف «يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ لحل ومنع النزاعات المدمرة، وإنهاء الاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم».

90 مليون نازح مع نهاية عام 2021
وكانت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أظهرت أن عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نحو 90 مليون نازح مع نهاية عام 2021.وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نزوح 8 ملايين شخص داخل البلاد، كما تم تسجيل أكثر من 6 ملايين لاجئ خرجوا من أوكرانيا.

وأضاف جراندي: «كانت الاستجابة الدولية من أجل الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إيجابية للغاية». وقال«لا يزال هناك تعاطف ونحتاج إلى حشد مماثل من أجل جميع الأزمات في مختلف أنحاء العالم ولكن في نهاية المطاف ، فإن المساعدة الإنسانية هي مسكن وليست علاجا».

وتابع أن الحل الوحيد لعكس هذا الاتجاه هو السلام والاستقرار حتى «لا يضطر الأبرياء للمقامرة بين الخطر الشديد في الوطن أو الهروب غير المستقر والنفى». وكونهم يمثلون أكثر من 1 % من سكان العالم، فإن الرقم الإجمالي يعادل دولة في المرتبة 14 من حيث عدد السكان في العالم.

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