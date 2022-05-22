«الصحة المصرية»: لم يسجل أية إصابات بفيروس جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى، مؤكدة خلو مصر من أية إصابات بهذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر، بحسب «أ. ش. أ».

وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، لكن ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة. وأوضحت الوزارة أنه غير مرجح تحول جدري القرود إلى جائحة عالمية مثل «كوفيد-19».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إنه تم حتى يوم السبت تأكيد 92 إصابة بجدري القرود، كما أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعدُّ هذا الفيروس متوطنًا فيها، وفق «رويترز».

وأكدت وزارة الصحة المصرية، بوم الجمعة الماضي، أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس «جدري القرود» الذي انتشر في عدد من الدول الأوروبية.

أقل فتكًا وأقل قابلية للانتقال

وقال الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إن الفيروس المتسبب لجدري الجرود يعد قريبًا جدًا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكًا وأقل قابلية للانتقال.

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وبدأ مرض «جدري القرود» الانتشار في عدد من دول العالم، حيث سجلت عدد من الدول إصابات بهذا الفيروس..فيما يلي بعض المعلومات وسبل الوقاية من فيروس جدري القرود أوردتها وزارة الصحة المصرية.

جدري القرود» لا يشبهة فيروس «كورونا»

والفيروس المتسبب بجدري القرود «قريب جدا» من الفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال. وتم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

والفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا، ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية، ويتم قياسها بأرقام فردية .

فيروس جدرى القرود غير مشابه لطبيعة فيروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهورهلأول مرة، لكنه لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة.