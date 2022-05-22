تركيا تستدعي السفير الأميركي بسبب تحذير من مظاهرة للمعارضة باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الأميركي، الأحد، لإبلاغه عدم ارتياحها بشأن تحذير نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني بخصوص تجمع للمعارضة وسط اسطنبول.

واحتشد الألوف في مسيرة السبت للاحتجاج على إدانة السياسية التركية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة، وفق «رويترز».

ونشرت السفارة الأميركية في تركيا تحذيرًا على موقعها على الإنترنت يوم 18 مايو من تدخل محتمل للشرطة خلال مظاهرة المعارضة.

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وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن أنقرة أبلغت السفير جيف فليك أن هناك مزاعم لا أساس لها بخصوص التأهب الأميركي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الشرطة التركية خلال المظاهرات.