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خفر السواحل اليوناني ينقذ 26 مهاجرا من قارب غارق في بحر إيجة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 04:20 مساء
خفر السواحل اليوناني ينقذ 26 مهاجرا من قارب غارق في بحر إيجة
خفر السواحل اليوناني. (الإنترنت)
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أنقذ خفر السواحل اليوناني 26 مهاجرًا، من قارب غارق قبالة جزيرة روديس السياحية، اليوم الأحد.

ونقلت شبكة الإذاعة ووسائل إعلام أخرى عن خفر السواحل، القول إن القارب انقلب بسبب الرياح، وأبلغ أحد الركاب السلطات اليونانية هاتفيًا، وذكرت التقارير أن فتاة كفيفة كانت ضمن من تم إنقاذهم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

«عصابات تهريب إجرامية»
وتحدث مسؤولو خفر السواحل لوسائل الإعلام اليونانية عن «عصابات تهريب إجرامية»، لم تتردد في إرسال الأشخاص من تركيا إلى اليونان في «سفن سيئة» في أحوال طقس مثل هذه.

وكانت اليونان قد عززت من القيود على طول المضايق بين الجزر اليونانية وتركيا خلال الأعوام الماضية.

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