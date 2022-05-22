الصين: استراتيجية أميركا للمحيطين الهندي والهادئ «محكوم عليها بالفشل»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الاستراتيجية الأميركية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، «محكوم عليها بالفشل»، وذلك في تعليق خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للمنطقة لزيادة الانخراط مع الحلفاء ومواجهة صعود نفوذ الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، بعد أن التقى وانغ نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو في جوانغتشو، اليوم الأحد: «الحقائق ستثبت أن ما يعرف بـ(استراتيجية الهندي-الهادئ) هي في الأساس استراتيجية لخلق الانقسامات».

- بايدن يتوجه إلى اليابان بعد التحذير من كوريا الشمالية

وفي رحلته الأولى إلى آسيا بعد تولي رئاسة الولايات المتحدة، التقى بايدن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثًا يون سوك يول، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، فيما سيلتقي بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو غدًا الإثنين، ويلي اللقاء عقد قمة رباعية لأميركا مع اليابان وأستراليا والهند بعد غد الثلاثاء.

كما يعتزم بايدن كشف النقاب عن إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في فعالية تشهد مشاركة افتراضية لقادة آخرين من المنطقة.